الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى: الاستثمار أحد أهم المشكلات التى تواجه الدولة

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مشكلة الاستثمار إحدى المشكلات التي تواجه الدولة، مشيرا إلى أنه رغم وجود بنية تحتية كبيرة ومن الممكن أن تكون عاملا مهما في الاستثمار إلا أن حجم الاستثمار مازالا متراجعا.

وأضاف خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة تفتح ذراعيها للاستثمار، لافتا إلى أن المنظومة تحتاج إلى إعادة النظر، وهو ما ظهر في القرار الجمهوري الذي صدر اليوم بإصدار مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 وشدد على أهمية القرار الجمهوري، مضيفا أنه سيعمل على تسهيل عمليات الاستثمار ووجود مناخ جيد لجذب الكثير من الاستثمارات، بالإضافة إلى إقرارا الخطة والسياسات الاستثمارية داخل الدولة.

 وبين أن القرار يساهم في عمل المشروعات الاستثمارية الكبرى وتشكيل حالة مختلفة وحل التشابك بين الوزارات والجهات المختلفة وتفعيل المسئولية التضامنية للوزارات والأجهزة الحكومية المختصة والمعنية.

وأشار إلى أن القرار سيعمل على حل الخلافات في مجالات الاستثمار، مشددا على أن المجلس الأعلى للاستثمار لا بد أن يكون نقطة تحول كبيرة في المناخ الاستثماري، فالاستثمار حياة أو موت للدولة المصرية.

وأوضح أن مديرة صندوق النقد الدولي، أعلنت ثقتها في الاقتصاد المصري، قائلا: “أخيرا نطقتي براحة على مصر والشعب المصري، المهم رغم كل الظروف الحالية في حاجة اسمها البعد الاجتماعي، ولابد من تخفيف الضغوط بخلاف أهمية الأمن والاستقرار، وحان الوقت للحفلظ على استقرار الجنيه”.

وأكد أهمية الوقوف بجوار القيادة السياسية لعبور الأزمات، لافتا إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والحياة المعيشية، ولابد من الانحياز للشعب، لدوره الكبير بجانب القوات المسلحة والشرطة، ولا نغفل الدور الكبير للقيادة السياسية التي تعمل ليلا ونهارا من أجل الشعب.

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