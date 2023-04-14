الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الإيرانى يوجه رسالة للشعب الفلسطينى اليوم الجمعة

ابراهيم رئيسي
ابراهيم رئيسي

يعتزم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، بتوجيه رسالة لأول مرة في التاريخ إلى الشعب الفلسطيني.

 

ووفقاً لوكالة تسنيم الإيرانية، سيشهد مهرجان إحياء يوم القدس العالمي اليوم  الجمعة، حدثا مميزا بخطاب الرئيس الإيراني. 

 

وقالت مصادر في لجنة إحياء المهرجان، إن "الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سيخاطب ولأول مرة، في تاريخ القضية الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني في غزة".

 

يذكر أن خطاب هو الأول أيضا له بعد تطورات الأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية، خاصة ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى، وما أعقبه من إطلاق صواريخ من قطاع غزة ولبنان.

إيران طهران الشعب الفلسطيني التاريخ رسالة

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