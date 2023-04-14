الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد نجاتى يكشف حقيقة تهديده باعتزال الفن بسبب أمير كرارة (فيديو)

الفنان محمد نجاتي
الفنان محمد نجاتي

كشف الفنان محمد نجاتي، حقيقة تهديده باعتزال الفن على خلفية  مقارنته بالفنان أمير كرارة، قائلًا: "لو أنا تاعبكم ممكن أريحكم مني".

وأضاف الفنان محمد نجاتي خلال لقاءه يبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "مينفعش تقارن فنان بفنان، وأمير كرارة جايبها من تحت، وموصلش للي فيه ده من فراغ".

وتابع الفنان محمد نجاتي: "أمير كرارة نجم كبير وقدر يوصل  لملايين المشاهدين، ده باشا مصر، ومش ممكن حد يوقع بينا".

وأشار "نجاتي"، إلى أنه تعرض لهجوم شرس من الفنان أحمد فلوكس بسبب تصريحاته ضد الفنان محمد رمضان، معقبًا: "مردتش عليه ومش هرد؛ لأن بيني وبينه عشرة وعيش وملح لو هو مصنهاش أنا لازم أصونها".

ونفى "نجاتي"، ادعاء أحمد فلوكس عليه بشأن اعتداء الفنانة فيفي عليه "بالشبشب" أثناء عرض مسرحية إدلعي يا دوسة".

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