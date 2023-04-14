الغيابات تضرب بيراميدز قبل موقعة أسوان في الدوري

يفتقد فريق بيراميدز لعدد كبير من الغيابات في مباراة أسوان في الدوري الممتاز، بسبب الإصابات التي يعاني منها عدد من لاعبي الفريق.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسوان في التاسعة والربع من مساء الجمعة على استاد أسوان في إطار لقاءات الجولة 25 من بطولة الدوري.

ويغيب عن اللقاء:

* عبد الله السعيد.. بسبب إصابته بجزع في الركبة من الدرجة الثانية وتأكد غيابه لقرابة شهرين عن الملاعب.

* أسامة جلال.. بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الضامة وتأكد غيابه لقرابة ٣ أشهر.

* أحمد سامي.. بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية وتأكد غيابه قرابة أسبوعين

* علي جبر.. بسبب معاناته من التواء في مفصل القدم وحاجته لأسبوع إضافي

*رمضان صبحي.. بسبب معاناته من الإجهاد وحاجته لأسبوع إضافي

*فخر الدين بن يوسف.. بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة وغيابه لقرابة أسبوعين.

من جانبه، كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن انتهاء موسم أسامة جلال مدافع الفريق الدولي بعد الإصابة البالغة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.

أوضح المدير الرياضي أن أسامة جلال تعرض لإصابة بالغة خلال مباراة النهائي، وبعد خضوعه لفحص طبي وأشعة، أثبتت أنه يعاني من قطع في وتر العضلة الضامة.

وشدد على أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب قوية للغاية ستتسبب في ابتعاده عن الملاعب لقرابة ٣ أشهر للعلاج والتأهيل وبالتالي غيابه عما تبقى من مباريات للفريق خلال الموسم الجاري.