الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد نجاتى: صدمتى فى أصحابى كانت نقطة فارقة فى حياتى

محمد نجاتي
محمد نجاتي

قال الفنان محمد نجاتي، إنه يرفض تقديم أدوار الإسفاف في أعماله الفنية واللعب في عقول المشاهدين خاصة إذا كانت أمور تتعلق بعادتنا وتقاليدنا.

 

وأضاف الفنان محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه شارك في أعمال فنية أقل من موهبته بسبب ضغوطات الحياة، معقبًا: "أنا مسئول عن نفسي ولست مسئولًا عن باقي العناصر من الإخراج والإنتاج".

 

وأوضح نجاتي، أنه تعرض لصدمة كبيرة من أصحابه خارج الوسط الفني، معقبًا: "كانت نقطة فارقة في حياتي خاصة أنني وحيد والدي ووالدتي".

 

كما أشار إلى أنه كان سعيد الحظ لعمله مع الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز والفنان القدير أحمد زكي، موضحًا أنهما نجمين من العيار الثقيل.

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