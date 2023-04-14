الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ المنيا يزورعدد من دور الرعاية للتهنئة بـ«عيد القيامة»

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، عدداً من مؤسسات وجمعيات دور الرعاية بمدينة المنيا، تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة، وذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
 

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هنأ نائب المحافظ الأطفال بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وقدم لهم العيدية، موصياً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم من الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية، موضحا أهمية تضافر الجهود حتى يكون الأطفال أداة فاعلة في بناء وتنمية المجتمع، لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.
 

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أكد أبوزيد حرص المحافظة على مشاركة الأطفال في مثل هذه المناسبات لإدخال السعادة والبهجة على أنفسهم، وقال إن المحافظة لن تتوان عن تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

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يذكر أن الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، عقد اجتماع مع اللجنة العليا لزراعة وتوريد محصول القمح، وذلك لمناقشة استعدادات المحافظة الخاصة بموسم توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023.

جاء ذلك بحضور، دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، مسئولي الإصلاح الزراعي والتعاون الزراعي وممثلي البنك الزراعي المصري وأعضاء اللجنة. 

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وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ، كافة الإجراءات استعدادا لموسم التوريد والذي من المقرر أن يبدأ 15 ابريل الجارى، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط .  

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كما عقد نائب المحافظ، اجتماعاً تنسيقياً، مع الجهات المعنية بالتصدي لحالات إزالة التعديات بجميع الوحدات المحلية، وذلك بهدف متابعة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وبدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية، وذلك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لحالات التعديات وتنفيذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

نائب محافظ المنيا يهنئ الأطفال بعيد القيامة زيارة دور الرعاية وعدد من المؤسسات ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

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