الزمالك يستعيد بريقه بثلاثية في شباك حرس الحدود

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مستحقًا على حرس الحدود بثلاثية نظيفة في الجولة 25 من بطولة الدوري.

سجل ثلاثية الزمالك ناصر منسي في الدقيقة 14 وحسام عبد المجيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وأحمد بلحاج في الدقيقة 91.

وارتفع رصيد الزمالك عند 39 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة في المركز الأخير.

أحداث الشوط الأول

واستهل الزمالك المباراة بشكل جيد وكانت البداية في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة قوية عن طريق إبراهيما نداي لاعب الزمالك من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء، تصدى لها الحارس أحمد السعدني بثبات.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 14 بعد عرضية رائعة من الجبهة اليمنى عن طريق إبراهيما نداي اصطدمت بأحد مدافعي حرس الحدود، قبل أن يكملها ناصر منسي في الشباك.

الزمالك واصل محاولات لمضاعفة النتيجة، وسدد مصطفى شلبي كرة قوية من داخل يمين منطقة جزاء حرس الحدود، إرتدت من جسد أحد المدافعين وانتهت معها الخطورة.

في الدقيقة 24 تسديدة قوية عن طريق محمد رضا لاعب حرس الحدود من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء الزمالك إصطدمت برأس المدافع حسام عبدالمجيد، ومرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

تحسن نسبي في أداء لاعبي حرس الحدود خلال الدقائق الحالية مع أفضلية على مستوى السيطرة بمناطق وسط الملعب.

في الدقيقة 34، أخطر محاولة لصالح حرس الحدود بعد ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد شديد قناوي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمود بن والي برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد صبحي.

أحداث الشوط الثاني

فريق حرس الحدود استهل الشوط الثاني بتحسن على المستوى الهجومي.

وشهدت الدقيقة 53 محاولة هجومية لحرس الحدود بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد شديد قناوي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها وجيه عبد الحكيم بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس محمد صبحي ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

واعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة، بعد محاولة هجومية للزمالك بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق إبراهيما نداي إلى داخل منطقة الجزاء استخلصها مدافعي حرس الحدود بسهولة.

واستمر الهدوء مسيطرًا على الشوط الثاني حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع حيث سجل أحمد بلحاج أول أهدافه بقميص الزمالك والهدف الثالث للفريق الأول بالمباراة.

وجاء الهدف بعد مجهود فردي مميز من سيف فاروق جعفر في إختراق وسط ملعب حرس الحدود أنهاه بتمريرة هيأت الكرة لزميله أحمد بلحاج على حدود منطقة الجزاء الذي أطلق تسديدة أرضية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.