مسلسل حرب الحلقة 2.. الضابط عمر يراجع الكاميرات ويصل لسائق الإرهابيين

كشفت الحلقة 2 من مسلسل حرب والذي يعرض على قناة ON في تمام الساعة التاسعة عن مراجعة الضابط عمر الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج الكاميرات الموجودة أمام منزل الشباب المشكوك في كونهم إرهابيين، ليجد سائق تاكسي يقدم التحية لثلاث شباب وهما الشباب المشكوك في كونهم إرهابيين.

مسلسل حرب الحلقة الثانية

يبدأ الضابط "فراج" في عمل تحريات عن السائق من خلال أحد شباب المنطقة الذي يدله على أن اسمه "عم سرور"، وينتظر الضابط السائق سرور حتى يأتي ثم يفتح الضابط باب سيارة السائق متظاهرًا بأنه يطلب منه توصيلة، ثم يفاجئه بسؤاله عن أحد الشباب الذي ظهر معه في الصورة من قبل.

في البداية ينكر السائق معرفته بالشاب، ثم وبتهديد من الضابط يعترف أنه قام بتوصيله مرة عندما أصابه مغص كلوي.

وقد جاء ضمن الحلقة 2 من مسلسل حرب عثور قوات الأمن على قنبلة يدوية أسفل شباك حجز قسم الشرطة المحجوز به "وفيق" أحد العناصر الإرهابية المقبوض عليها، ولم يكن متبقي على انفجارها سوى 40 ثانية فقط، فقام الضابط عمر والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج بالإمساك بالقنبلة والجري بها إلى أقرب "بالوعة" و ألقى بها داخلها ثم أغلق غطائها لتنفجر بعد ثوان معدودة دون أن تلحق إصابات بأي أحد.

وأحداث مسلسل حرب تأتي في إطار من التشويق والإثارة، وفيها يخوض النجم أحمد السقا مغامرة جديدة بتجسيده دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية و من هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.

مسلسل حرب

بينما يجسد الفنان محمد فراج داخل مسلسل حرب شخصية ضابط أمن وطني يكشف مخططات الإرهابي وجماعته.

ومسلسل حرب من بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب على 10 حلقات فقط.