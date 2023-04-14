الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى بكرى: قرار الرئيس بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة مهمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الإعلامي مصطفي بكري، على تراجع حجم الاستثمار في مصر، خاصة بعد توافر بنية تحتية وبنية تشريعية قوية. 

وقال خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية" صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إن حجم الاستثمار ما زال متدني، خاصة أن الدولة تعلن دائمًا فتح كل المجالات، وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين الأجانب والعرب والمصريين.

وأضاف: "نحن في حاجة لقراءة المنظومة مرة أخرى بكل صراحة ووضوح، وربما كانت الخطوة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظم العمل بهذا المجلس خطوة مهمة جدًا".

وأكد أن هذا القرار مهم جدًا خلال هذه الفترة؛ لأن هذا المجلس دوره تهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ووضع الإطار العام للإصلاح، لتوفير بيئة استثمار جيدة مثل باقي الدول.

مواد متعلقة

رضوى الشربيني عن انفصالها: مش هحكي كل حاجة خلصت من جوايا"

"القاهرة الإخبارية": مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين فى العاصمة باريس

رضوى الشربينى: مَن يجبر زوجته على العمل بالسخرة ليس رجلاً

محمد نجاتي: "ضد الحكومة" من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية

رضوي الشربيني: الراجل الصعب تقدري تعيش معاه بس التوكسيك لا

رضوى الشربيني عن شريك حياتها: "عايزاه حنين ودمه خفيف"

رضوي الشربيني ترفض الكشف عن أسباب طلاقها: "محدش يعرفها غير ربنا"

رضوى الشربيني: رصيدي في بنوك الوجع هى قسيمة طلاقي

الأكثر قراءة

«اختطاف وتعذيب».. تفاصيل التعدى على شاب فى صحراء مطروح

خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: باريس على أعتاب أزمة جديدة

قطار انتصارات وادى دجلة يواصل انطلاقه ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش

"يحيى وكنوز 2" الحلقة 22.. فخ للدكتور عجيب ورجاله

رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان للسماح له بالسفر للتحقيق معه فى باريس

"الوضع لا يمكن أن يستمر".. وزير الخارجية يعلق على أحداث المسجد الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبد الرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح