مصطفى بكرى: قرار الرئيس بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة مهمة

علق الإعلامي مصطفي بكري، على تراجع حجم الاستثمار في مصر، خاصة بعد توافر بنية تحتية وبنية تشريعية قوية.

وقال خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية" صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إن حجم الاستثمار ما زال متدني، خاصة أن الدولة تعلن دائمًا فتح كل المجالات، وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين الأجانب والعرب والمصريين.

وأضاف: "نحن في حاجة لقراءة المنظومة مرة أخرى بكل صراحة ووضوح، وربما كانت الخطوة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظم العمل بهذا المجلس خطوة مهمة جدًا".

وأكد أن هذا القرار مهم جدًا خلال هذه الفترة؛ لأن هذا المجلس دوره تهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ووضع الإطار العام للإصلاح، لتوفير بيئة استثمار جيدة مثل باقي الدول.