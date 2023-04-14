خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: باريس على أعتاب أزمة جديدة

كشف عبدالغني العيادي، خبير في الشأن الأوربي، عن أخر تطورات الأوضاع والإحتجاجات الفرنسية علي قانون التقاعد.

وقال “العيادي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا المساء" والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس، إن واقع فرنسا اليوم يتجه نحو تحديات جيوسياسية كبيرة جداً.

وأضاف أن موقف ماكرون لم يكن جديداً بالتبعية للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تبحث عن وجود داخل الاتحاد الأوربي، موضحاً أن فرنسا لها تحديات خارجية بجانب تحديات مع الشعب الفرنسي علي أرض الواقع.

وأشار إلى أنه تم الوصول للحد الأقصي باستخدام كل الآليات المتاحة ديمقراطياً، موضحاً أن لكل معارضة لها أجندتها السياسية.

وأكد أن هناك بعض القوي تدفع نحو إنتخابات رئاسية مبكرة وربنا انسحاب ماكرون وهذا مستبعد جداً، موضحاً أن الدولة الفرنسية تعمل دائماً علي هيبة الدولة، وتعمل علي ذلك لأخر باستمرار.

وأوضح أن هناك نقطة تحول في الأزمة الفرنسية، وأن باريس علي اعتاب أزمة جديدة.