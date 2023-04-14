محمد نجاتى: أسعى لتصدر التريند بأعمالى الفنية الناجحة

قال الفنان محمد نجاتي، إنه لم يسع لتصدر التريند، معقباً: "شغلي وأعمالي الفنية هي اللي بطلعني تريند لما ينجح".

محمد نجاتي: هناك طفرة كبيرة في نصوص الدراما

وأضاف الفنان محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "أحاول طول الوقت أن اكون على قدر المسئولية وتقديم كل ما هو مفيد للجمهور".

كما دعا الفنان محمد نجاتي لمتابعة مسلسل بابا المجال.

وأوضح الفنان محمد نجاتي، أن هناك طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية في كتابة النصوص الدرامية من خلال الورش الفنية، لافتًا إلى أن الفن كان يعاني خلال الفترات السابقة من ضعف الأوراق، وهناك مواهب جيدة صاعدة.