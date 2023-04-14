الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد نجاتى: أسعى لتصدر التريند بأعمالى الفنية الناجحة

الفنان محمد نجاتي
الفنان محمد نجاتي

قال الفنان محمد نجاتي، إنه لم يسع لتصدر التريند، معقباً: "شغلي وأعمالي الفنية هي اللي بطلعني تريند لما ينجح". 

محمد نجاتي: هناك طفرة كبيرة في نصوص الدراما

وأضاف الفنان محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "أحاول طول الوقت أن اكون على قدر المسئولية وتقديم كل ما هو مفيد للجمهور".

كما دعا الفنان محمد نجاتي لمتابعة مسلسل بابا المجال.

وأوضح الفنان محمد نجاتي، أن هناك طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية في كتابة النصوص الدرامية من خلال الورش الفنية، لافتًا إلى أن الفن كان يعاني خلال الفترات السابقة من ضعف الأوراق، وهناك مواهب جيدة صاعدة.

الأكثر قراءة

«اختطاف وتعذيب».. تفاصيل التعدى على شاب فى صحراء مطروح

كوريا الشمالية: اختبرنا صاروخا باليستيا عابرا للقارات الخميس

أول تعقيب من مدحت عبد الهادى بعد فوز الزمالك على حرس الحدود بثلاثية

"اقتصادية الشيوخ" توافق على تحمل الدولة ضرائب المسارح

ليلة رمضانية للسيرة الهلالية على مسرح نقابة الصحفيين (صور)

مستريح مصر القديمة للضحايا: عندى مشاكل مع الحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبد الرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح