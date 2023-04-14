وفاء عامر: سيناء تحولت من مكان ومرتع للإرهاب لأرض خصبة للمشروعات والسياحة

قالت الفنانة وفاء عامر، إن سيناء مليئة بالأبطال من الشخصيات النسائية اللاتي كافحن ووصلن لأعلى المناصب ويستحققن الكثير من الأعمال الفنية عنهم.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "عاصمة الفنون"، مع الإعلامية هدى كمال، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن لدينا نماذج مشرفة قدمت العديد من البطولات في محاربة الإرهاب، وما زالوا يقدمون حتى الآن، ولدينا أبطال يستحقون أن يروا اهتمامنا واعتزازنا بهم.

وتابعت، أن سيناء ليست كلها حروب ولكنها الآن بها مصانع كبرى وقرى سياحية وأراضي زراعية وسفاري لأنها أصبحت آمنة وتحولت من مكان ومرتع للإرهاب لأرض خصبة للمشروعات.

شخصية الملكة نازلي

وأكدت أن شخصيتها في مسلسل "الملكة نازلي"، كانت تحتاج لأمانة لأن السير الذاتية لا تحتاج إلى ارتجال من الممثل لأنها تكون مرسومة بالورقة والقلم، مشيرة إلى أنها تعلمت طريقة وقفة الملكات وتحركاتهم ونظراتهم حتى يكون هناك مصداقية في الأداء.