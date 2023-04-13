حبس المتهمين بحيازة كمية كبيرة من الحشيش بقصد الاتجار فى المرج

أمرت جهات التحقيق بالمرج بحبس المتهمين بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار في منطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

حيث تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،800 كجم - 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وأضاف باقتصار دور المتهم الآخر على توصيله دون علمه بحيازة مواد مخدرة، وبمواجهة المتهم الآخر نفى علمه بحيازة الأول للمواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.