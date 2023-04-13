"القاهرة الإخبارية": مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين فى العاصمة باريس

كشف خالد شقير، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" عن آخر تطورات الأوضاع والاحتجاجات الفرنسية علي قانون التقاعد.

وقال شقير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا المساء" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس، إن هناك مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في العاصمة باريس.

أضاف أن المجلس الدستوري عدده 9 أعضاء والتصويت جاء بـ5 مقابل 4 للأغلبية، لكن الانتقادات تم توجيهات من الأحزاب المعارضة والاشتراكية ومن اليمين المتطرف إنتقد أن المجلس الدستوري ليس به، فقط، الخبراء، لكن يجمع بين رجال السياسة في فرنسا.

أشار إلى أن ذلك ما يؤخذ على المجلس الدستوري، وهذا ما ينتظره الأحزاب المعارضة والفيدراليات، موضحًا أن اتحاد العمال الفرنسي نوه بأن هناك نحو 400 ألف محتج تظاهروا في باريس.