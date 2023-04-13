الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين فى العاصمة باريس

الاحتجاجات الفرنسية
الاحتجاجات الفرنسية

كشف خالد شقير، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" عن آخر تطورات الأوضاع والاحتجاجات الفرنسية علي قانون التقاعد.

وقال شقير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا المساء" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس، إن هناك مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في العاصمة باريس.

أضاف أن المجلس الدستوري عدده 9 أعضاء والتصويت جاء بـ5 مقابل 4 للأغلبية، لكن الانتقادات تم توجيهات من الأحزاب المعارضة والاشتراكية ومن اليمين المتطرف إنتقد أن المجلس الدستوري ليس به، فقط، الخبراء، لكن يجمع بين رجال السياسة في فرنسا.

أشار إلى أن ذلك ما يؤخذ على المجلس الدستوري، وهذا ما ينتظره الأحزاب المعارضة والفيدراليات، موضحًا أن اتحاد العمال الفرنسي نوه بأن هناك نحو 400 ألف محتج تظاهروا في باريس.

مواد متعلقة

رضوى الشربينى: مَن يجبر زوجته على العمل بالسخرة ليس رجلاً

محمد نجاتي: "ضد الحكومة" من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية

رضوي الشربيني: الراجل الصعب تقدري تعيش معاه بس التوكسيك لا

رضوى الشربيني عن شريك حياتها: "عايزاه حنين ودمه خفيف"

رضوي الشربيني ترفض الكشف عن أسباب طلاقها: "محدش يعرفها غير ربنا"

رضوى الشربيني: رصيدي في بنوك الوجع هى قسيمة طلاقي

برنامج «أنا والقناع».. رضوي الشربينى: كونى امرأة شرف وتهمة فى نظر أشباه الرجال

برنامج «أنا والقناع».. رضوى الشربينى: أنا عدوة لأشباه الرجال

الأكثر قراءة

الغضبان يستقبل ممثلين عن «سائقي الأجرة» في بورسعيد

البورصة تكشف حقيقة ما حدث في جلسة المزاد اليوم

رجال الأعمال: دعم الرئيس السيسي لقطاع الصناعة سيحدث نقلة نوعية للشركات الاستشارية

خبير اقتصادي: قرار تشكيل المجلس الاعلي للتصدير سيؤثر إيجابيا علي زيادة الصادرات المصرية

«حسن الخاتمة».. وفاة مصلي ساجدا في صلاة العشاء بالفيوم

رئيس القابضة الكيماوية: جارِ العمل على استكمال تطوير مصانع الأسمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح