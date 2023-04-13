الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رضوى الشربيني عن انفصالها: مش هحكي كل حاجة خلصت من جوايا"

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني

حلّت رضوي الشربيني ضيفة على برنامج "أنا والقناع"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، لتكشف عن كواليس من حياتها الشخصية والفنية.

وعن عن أسباب انفصالها قالت رضوى:"الحكاية طالما بتحكي فيها تبقى لسّه جواكي، وأنا كل حاجة خلصت من جوايا".

أضافت:" أي حاجة تحدث منذ سنوات طويلة مهما كانت كارثية، ومهما كانت حزينة بقول خير وأنا جيت في الدنيا بسبب راجل وهو أبويا وسندي في الدنيا راجل هو أخويا، وطليقي راجل محترم".

وتابعت رضوى:"معظم الوقت متفائلة وراضية، وشايفة معظم الحاجات الوحشة فيها خير، عشان رب الخير ولا أحب سوى الخير".

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