برفقة "ميدو" كارلوس أوسوريو يحضر مباراة الزمالك أمام حرس الحدود

تواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك لمتابعة مباراة الفريق الأبيض أمام حرس الحدود، التي تقام الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويتواجد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو رفقة أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك بالإضافة إلى محمد حبشي وكيل أعماله داخل ستاد الكلية الحربية.

الظهور الأول لمدرب الزمالك الجديد في النادي

تواجد الكولومبي كارلوس أسوريو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، داخل القلعة البيضاء، من أجل زيارة النادي للمره الأولى ومتابعة التدريبات الجماعية للمستبعدين من مباراة حرس الحدود، التي تقام اليوم في تمام الساعه التاسعة على ملعب ستاد الكلية الحربية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص كارلوس علي مصافحة لاعبي الزمالك المستبعدين من مباراة حرس الحدود، وكان على رأسهم شيكابالا وعبد الله جمعة وعمر جابر وعدد من اللاعبين الذين رحبوا بالمدير الفني الجديد في أول يوم له مع الزمالك.

ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام حرس الحدود

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة حرس الحدود، المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وحاتم سكر وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج وسيف الجزيري.