الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«سفراء دولة التلاوة».. تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد الليثى من البرازيل

الشيخ محمد رمضان
الشيخ محمد رمضان الليثي

عرضت قناة الناس ضمن برنامجها "سفراء دولة التلاوة"، مقطع فيديو لتلاوة عطرة بصوت الشيخ محمد رمضان الليثي من جوندائي بالبرازيل.

وتحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القرّاء والأئمة إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وتذيع قناة "الناس" خلال شهر رمضان مجموعة متنوعة من البرامج الدينية والاجتماعية، منها برنامج "حديث الفتوى" ويقدمه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية وبرنامج "الإمام الطيب" ويقدمه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبرنامج "البيت"، ويقدمه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء وبرنامج "حواء"، ويقدمه الشيخ هاني تمام.

الأكثر قراءة

الغضبان يستقبل ممثلين عن «سائقي الأجرة» في بورسعيد

البورصة تكشف حقيقة ما حدث في جلسة المزاد اليوم

رجال الأعمال: دعم الرئيس السيسي لقطاع الصناعة سيحدث نقلة نوعية للشركات الاستشارية

خبير اقتصادي: قرار تشكيل المجلس الاعلي للتصدير سيؤثر إيجابيا علي زيادة الصادرات المصرية

«حسن الخاتمة».. وفاة مصلي ساجدا في صلاة العشاء بالفيوم

رئيس القابضة الكيماوية: جارِ العمل على استكمال تطوير مصانع الأسمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح