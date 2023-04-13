الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البنتاجون: الوثائق المسربة لا تتعلق بوزارة الدفاع فقط

الوثائق السرية
الوثائق السرية

قال الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاجون، إنهم مستمرون في مراجعة قواعد التأمينات وذلك بعد تسريب الوثائق الأمريكية السرية.

أضاف رايدر، خلال مؤتمر صحفي أقيم قبل قليل أنه لن يدلي بأي معلومات إلا بعد انتهاء التحقيقات القائمة، لأن الأمر لا يتعلق فقط بوزارة الدفاع، لكن بالإدارة الأمريكية كلها.

واقعة تسريب الوثائق السرية سيتم الاستفادة منها في المستقبل

وأكد أن واقعة تسريب الوثائق السرية سيتم الاستفادة منها في المستقبل في كيفية حماية المعلومات السرية وسيتم مراجعة طريقة حفظ الوثائق السرية.

تابع أن هناك إجراءات وبورتوكولات معمول بها ويتم تلقي تدريبات بشأن كيفية التعامل مع الوثائق السرية، وأي شخص ينتهك هذه القواعد يفعلها بشكل متعمد.

البنتاجون وزارة الدفاع الادارة الامريكية الوثائق السرية المعلومات السرية

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