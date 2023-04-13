الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادي: قرار تشكيل المجلس الاعلي للتصدير سيؤثر إيجابيا علي زيادة الصادرات المصرية

صادرات
صادرات

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي إن قرار إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير جاء في توقيت مناسب وسيؤثر إيجابيًا على زيادة حجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن عودة المجلس بكامل قوته لخلق نوع من أنواع التنسيق الواضح بين كافة المؤسسات الدولية وملفات الاستثمار والتصدير.

وأوضح الإدريسي أن إعادة تشكيل مجلس الأعلى للتصدير يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين مركز مصر ودعم المصدرين وزيادة حجم الصادرات والتي تعتبر من أهم المصادر الدولارية “النقد الأجنبي”.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة تتحرك في اتجاه صحيح وسليم نحو استراتجية زيادة حجم الإنتاج  وتحقيق حلم زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

وأشار إلى أن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير جزء مهم آليات زيادة الصادرات لتوفير الدولار ويعد جزء مهم لتوفير الدولار وتكوين فوائض في الإنتاج وتغطية السوق المحلي وتكوين فوائض في الإنتاج والتوجه لدول العالم وتكوين علاقات قوية تجارية.

وأضاف أن تفعيل المجلسين أمر مهم جدًا في الوصول للأهداف الدولة.

وأشار إلى أن مصر لديها الإمكانيات لرفع قيمة الصادرات ولكن نحن بحاجة إلى إعادة تنظيم وتنويع السوق وغزو أسواق جديدة من السوق الإفريقي، مضيفًا أن المجلس الأعلى للتصدير سوق يتولي كافة المشاكل التي تواجه قطاع التصدير وكذلك الجوده الخاصة بالمنتجات وأزمة الدولار وغيرها.

وأوضح أن كل الجهات الحكومية سوف تساهم في دعم المجلس؛ لتحقيق أهدافه كما أن التشكيل يجمع الجهات المعنية وذوي الخبرة والمسؤولين المعنين بالتصدير وكافة المعوقات التي تواجههم.

وأوضح أن قرار المجلس الأعلى للتصدير كان موجود بالفعل ولكن نحن في أشد الاحتياج لتفعيلة بشكل رسمي وتفعيل دوره.

أفريقي اقتصاد اقتصادي ا الاقتصاد الاستثمار

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خبير اقتصادي: قرار تشكيل المجلس الاعلي للتصدير سيؤثر إيجابيا علي زيادة الصادرات المصرية

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