"سفراء دولة التلاوة".. تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد منجود الشرقاوي من البرازيل

عرضت قناة الناس ضمن برنامجها "سفراء دولة التلاوة"، مقطع فيديو لتلاوة عطرة بصوت القارئ محمد منجود الشرقاوي من فوز دو إيغواسو بالبرازيل.

وتحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القرّاء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وتذيع قناة الناس خلال رمضان مجموعة متنوعة من البرامج الدينية والاجتماعية، منها برنامج "حديث الفتوى" ويقدمه فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، وبرنامج "الإمام الطيب" ويقدمه شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وبرنامج "البيت"، ويقدمه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وبرنامج "حواء"، ويقدمه الشيخ هاني تمام.