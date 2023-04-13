رضوي الشربيني: مَن يجبر زوجته على العمل بالسخرة ليس رجلاً
حلّت رضوى الشربيني ضيفة على برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم، لتكشف عدة كواليس من حياتها الشخصية والفنية.
وقالت رضوى:"لا أسمح لنفسي أن أنهار، وأرى أن مكاني فوق القمر وأبقي قاعدة أنظّر على الناس تحت، وأخد كل اللي بحبهم معايا فوق القمر".
وأضافت:"اللّى بيضرب مراته مينفعش يتقال عليه راجل، ومن يجبر زوجته على أن تعمل بالسخرة، وهو قاعد في بيته ليس راجل".
وتابعت رضوى:"الراجل اللّي بيعشم المرأة والأخرى بالزواج ولا يوفى بوعده فهو مش راجل"، مستطردة:"أحيانا ببقى حزينة مثل أي واحدة ست بتبقي حزينة وتنهار أحيانا".