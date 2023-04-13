الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اقتصادية النواب": تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يجذب رءوس الأموال

اللجنة الاقتصادية
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

أكد أحمد بهاء شلبي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار مهم وفي توقيت حيوى، حيث تعكف الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار والتسهيل علي المستثمرين، لافتا إلى أن المجلس سيكون له أثر إيجابي في اتخاذ عدد من القرارات لتشجيع الاستثمار في مصر.

وأوضح أن وجود المجلس الأعلى للاستثمار قبيل انطلاق جلسات الحوار الوطنى مطلع مايو المقبل، يساعد بشكل كبير على تفعيل مخرجات الحوار وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن تحول كبير لتشجيع وجود بيئة أفضل للاستثمار في مصر.

وقال شلبي إن المجلس الأعلى للاستثمار يأتى في إطار توجه عام للدولة لجذب المزيد من روؤس الأموال، بما يساهم في زيادة الانتاج في مصر، حيث تبذل الدولة مجهودات كبيرة للتسهيل علي المستثمرين في إجراءات إنشاء أي مشروع استثمارى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأضاف شلبي، خلال الفترة المقبلة ستشهد مصر حراكا كبيرا فيما يتعلق بتهيئة مناخ أكثر جذبا للاستثمار وتوفير العديد من الفرص للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مما ينعكس بشكل إيجابي علي دعم الاقتصاد في مصر.
 

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