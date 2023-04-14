برنامج «حياة كريمة» يسلط الضوء على صيدلانية تساعد المحتاجين بالأدوية اللازمة

سلط برنامج "حياة كريمة"، المذاع على قناة dmc، الضوء، على إحدى صيدليات صبري في مصر الجديدة، حيث تعمل الصيدلية على تقديم المساعدات من خلال إعطاء الأدوية للمرضى المحتاجين، وإمهالهم فترة للسداد.

وقالت الطبيبة صاحبة الصيدلية، إن المواطنين الذين يترددون على الصيدلية من مستويات متوسطة وأقل من المتوسطة، لافتة إلى أن المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية ويعجزون عن دفع ثمنها زادوا وذلك بسبب ارتفاع أسعارالدواء، معقبة: “كل أسبوع أو 10 أيام يكون هناك أسعار جديدة للدواء”.

وأشارت إلى أن المرضى الذين يترددون إلى الصيدلية يحتاجون إلى أدوية مختلفة، مثل أدوية الضغط والسكر، الهيموفيليا، الخشونة والقلب.

وأوضحت أن هناك مرضى يترددون إلى الصيدلية ويكونوا بحاجة إلى الدواء لكنهم لا يملكون المال الكافي لشراء الدواء، لافتة إلى أنها في هذه الحالة تقوم بعمل خصومات لمثل هذه الحالات.

وأشارت إلى أنه في حالة دخول أشخاص للصيدلية لا يمتلكون المال نهائيًا، يتم تسجيل أسماءهم، ويتم انتظارهم حتى 6 أشهر أو 7 أشهر ليقوموا بالتسديد.

وأكدت أنه في هذه المواقف، لا تنظر إلى ما ستستفيده من أموال ، لافتة إلى أنه من الطبيعي أن الإنسان في حالة مرضه يكون في أضغف حالاته.،وبالتالي لا نستطيع أن تقول له لا.

وأهدى برنامج "حياة كريمة" ميدالية أبطال حياة كريمة إلى الصيدلانية، كما أهداها مبلغاً من المال لمساعدة الصيدلية في سد ديون المرضى.