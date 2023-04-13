مسلسل عملة نادرة الحلقة 22.. جمال سليمان يقدم نفسه على طبق من ذهب لابن نيللي كريم

تقدم الفنانة نيللي كريم خلال الموسم الرمضاني للعام 2023 مسلسل عملة نادرة الذي يحاكي شكل حياة الصعيد بأحد النجوع، وتبرز معاناة المرأة الصعيدية التي تعاني من فقد القدرة على التحكم بأمرها.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 22

وبدأت الحلقة 22 من مسلسل عملة نادرة بخطف يوسف ابن نادرة "نيللي كريم"، حيث تعرضت نادرة للقهرة بعد أن اكتشفت الأمر، وقامت نادرة بالاستعانة بالدكتور أنس "ندى موسى"، والتي حاولت أن تهدئها، وأبلغتها أنها ستقوم بطمئنتها عليه أول بأول.

واستقبلت عائلة عبد الجبار "جمال سليمان" ابن نادرة بفرحة قوية، وبهجة كبيرة، حيث قررت إسراء "مريم الخشت" أن تتولى أمره، كما قام عبدالجبار بتهديد أهل منزله أن يوسف هو مالك كل شيء يخصه، ولذلك يجب التعامل معه بحذر.

وكانت ملامح مسعود "أحمد عيد" تتبين عليها الغيرة والحقد من الطفل الصغير الذي يملك كافة الورث كونه الصبي الوحيد في العائلة.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة يعرض يوميا في تمام الساعة 7.30 مساءً على قناة “سي بي سي” cbc، كما يتم إعادة عرض المسلسل مرة أخرى في تمام الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 مساءًا، كما يعرض مسلسل عملة نادرة أيضًا على قناة CBC دراما، حيث يعرض الساعة 8.45 مساء والإعادة تتم الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء، ويعرض مسلسل عملة نادرة دون فواصل إعلانية عبر منصة “واتش إت”.

أبطال مسلسل عملة نادرة

المسلسل بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، هشام عاشور، ريم رؤوف.