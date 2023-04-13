الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أولها تهيئة مناخ أفضل.. 11 مهمة للمجلس الأعلى للاستثمار

جريدة الدستور

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله.

 

ولإنشاء وتشكيل المجلس مزايا عديدة لمناخ الاستثمار فى مصر، وله العديد من الاختصاصات نستعرضها فى السطور التالية..
1. اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك.

2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار.

3. إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.

4. متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

5. متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

6. استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.

7. متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار.

8. متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي.

9. دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.

10. تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم فى أدائها.

11. حل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار.

 

 وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

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أولها تهيئة مناخ أفضل.. 11 مهمة للمجلس الأعلى للاستثمار

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