حريق هائل فى السوق التجارية بدرب حرازة بمحافظة الفيوم

شب حريق هائل في إحدى المحلات بالسوق التجاري، بدرب حرازة بدائرة قسم شرطة ثانِ الفيوم، بدون وقوع خسائر بشرية، إثر ماس في الدائرة الكهربائية مما أدى إلى خسائر مادية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد سامح عزب، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب حريق هائل في السوق التجاري بدرب حرازة بدائرة القسم إثر ماس كهربائي مما أدى إلى اشتعال النيران وبدون وقوع خسائر بشرية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية الي مكان الواقعة بمرافقة قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل وصوله إلى باقي المحلات التجارية المجاورة.

وجري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.