الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تعلن نتائج المسابقة الكبرى فى حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نتائج المسابقة الكبرى في حفظ وتجويد القرآن الكريم - نظام المستويات، والثقافة الإسلامية، والأحاديث الأربعين النووية لطلبة وطالبات الجامعة، والتي نظمتها إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك خلال الفترة من 2 حتي 12 من شهرأبريل الجاري.

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يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية وعي الشباب ضد الأفكار الهدامة، وغير السوية التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة.
ومن جانبه، صرح الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تشكيل لجنة تحكيم تحت إشراف الدكتور أحمد شريت، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، والأستاذ هاشم سيد محمد، مدير الإدارة، والأستاذة هند محمد، والأستاذة زيناهم حامد، موضحا أن النتائج أسفرت في مجال الأحاديث الأربعين النووية عن فوز الطالبة كريمان جمال عبد الغفار- كلية الصيدلة بالمركز الأول، والطالبة أماني عبد المنعم عبد الرحيم - كلية العلوم بالمركز الثاني، والطالبة مني محمود فرغلي- كلية التربية بالمركز الثالث، و في المستوى الأول "30 جزءا" حصلت الطالبة فاطمة عبد الحميد محمد- كلية الصيدلة علي المركز الأول، والطالبة ريم أحمد عبد العال- كلية الحاسبات والمعلومات علي المركز الثاني، والطالب سفيان علي حسن- كلية الصيدلة علي المركز الثالث، بينما في المستوي الثاني "20 جزءا"؛ فقد فاز الطالب محمد عبد الهادي أنور- كلية الطب البيطري  بالمركز الأول، والطالبة شيماء شحاتة عبد النعيم- كلية الصيدلة  بالمركز الثاني، والطالبة مروة ممدوح إكرام- كلية الطب حصلت علي المركز الثالث، وفي المستوي الثالث "15 جزءا"؛ فقد حصلت الطالبة إسراء أحمد محمد- كلية العلوم علي المركز الأول، والطالبة أميمة جابر أحمد كلية التربية علي المركز الثالث، بينما المركز الثالث فقد فازت به الطالبة أميرة وليد فتحي بكلية التربية، و في المستوى الرابع "10 أجزاء" حصلت الطالبة روان طلعت عبد العظيم- كلية الهندسة علي المركز الأول، والطالبة ملك علاء الدين- كلية الطب علي المركز الثاني، والطالبة نورهان محمود إبراهيم- كلية التربية النوعية علي المركز الثالث.

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الإدارة العامة لرعاية الشباب التعليم والطلاب الدكتور أحمد المنشاوى الطالبة فاطمة العلوم بالمركز الثانى المركز الثالث بمناسبة شهر رمضان تجويد القرآن الكريم رئيس جامعة أسيوط شئون التعليم والطلاب كلية الحاسبات والمعلومات

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