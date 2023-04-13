رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم بقنا

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة قنا ومراكزها، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم والربيع للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة ومنع أي تزاحمات.

كما وجه الداودي، بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الاحتفالات، مؤكدا بضرورة تواجد كافة القيادات في مواقعها للتعامل مع اي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية وكافة العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة ، مشددا على ضرورة رفع مستوى نظافة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات في جميع المدن خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.



وأصدر محافظ قنا تعليماته بإلغاء الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف خلال الاحتفالات، ومضاعفة أعداد الأطباء والتمريض بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار اليوم بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها فورًا، فضلا عن التأكد من جاهزية جميع سيارات الإسعاف وصلاحية المعدات والأجهزة الطبية بها وتوافر الأدوية والأمصال اللازمة لمواجهة أى حالات تسمم غذائي.



كما وجه المحافظ بالتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والميادين العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية، ومتابعة حركة السيارات وانتظام حركة خطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من السيارات والتأكد من عملها وصلاحيتها وإنتظام العمل أولا بأول، وكذلك تعيين خدمات تأمين وإنقاذ على المراسي الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين والرحلات النيلية ومراجعة مدى صلاحية وسلامة المراكب وتمام تراخيصها.

وكلف محافظ قنا مديريتى التموين والطب البيطرى، بالاشتراك مع مباحث التموين لتكثيف حملات التفتيش والمرور اليومى على الأسواق ومحال بيع الأسماك المملحة والسلع الغذائية، للتأكد من سلامتها وتوافر الاشتراطات الصحية بها، مع أخذ عينات من هذه المنتجات لفحصها وإعدام التالف منها حفاظًا على صحة المواطنين.