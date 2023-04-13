مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل بالفيوم

استقبل مستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم، شخصا يُدعى" محمود عبد الجيد سلام" في العقد الثالث من العمر، و3 آخرين مُصابين بكسور وارتجاج في الرأس في حالة حرجة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا وموتوسيكل، بطريق العزيزيه بدائرة مركز شرطة طامية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة مركز طامية بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث تصادم سيارة نقل تريلا بموتوسيكل يستقلها 4 أشخاص بطريق العزيزية التابعة لمركز طامية.

وجري نقل المصابين بسيارات مرفق الإسعاف إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طاميه تحت تصرف النيابة العامة.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وكان قد شهد الدكتور أحمد اﻷنصارى، محافظ الفيوم، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مراسم توقيع عقد مقاولة بين شركة الصرف الصحى بالقاهرة ويمثلها المهندس عادل حسن رئيس مجلس الإدارة، وشركة كونكورد للمقاولات ويمثلها المهندس أحمد العبد رئيس مجلس اﻹدارة، وذلك لتنفيذ مشروع أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، بطاقة تصميمية تبلغ 19 ألف متر مكعب / يوم، بتكلفة 465 مليون جنيه، بتمويل من هيئة التنمية الصناعية، لتخدم المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

أقيمت مراسم توقيع العقد بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، بحضور، الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عبد الجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.