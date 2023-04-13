الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قرار جمهورى بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير

جريدة الدستور

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

ونصت المادة الأولي من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس الوزراء- محافظ البنك المركزى- ووزراء البترول والتموين والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والاتصالات وقطاع الأعمال العام والنقل والزراعة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمين عام المجلس الأعلى للتصدير، وممثل عن وزارة الدفاع، رئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إضافة إلى ثلاثة من المصدرين واثنين من ذوي الخبرة فى نشاط المجلس يصدر بتعيينهم قرار من رئيس محلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم فى المجلس سنتين غير قابلة للتجديد.

الأكثر قراءة

«صافية تقتل بيلو».. ملخص الحلقة الـ23 من مسلسل «سره الباتع»

قبل مواجهة الأهلى فى السوبر.. ملعب محمد بن زايد وش السعد على الزمالك

قرار جمهورى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار

قرار جمهورى بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير

بعد قليل مسلسل «جميلة» الحلقة 22.. هل ستوافق ريهام حجاج على طلب مروة الأزلي؟

مسلسل «عملة نادرة» الحلقة 22.. موعد عرض الحلقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح