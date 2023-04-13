«سره الباتع» كواليس الحلقة 23.. حامد يفكر في طريقة لتسليم جثمان «بيلو» للفرنسيين

يستعد متابعو مسلسل سره الباتع عرض الحلقة 23، والتي تتمحور أحداثها حول خديعة الشيخ شهاب التي ينفذها ضد الفرنسيين والمقاومة الشعبية في نفس الوقت، إذ دس عدد من المأجورين بين صفوف أهالي القرية، لنشر حالة من الكره لشباب المقاومة الشعبية.

كواليس مسلسل سره الباتع الحلقة 23

تبدأ أحداث الحلقة 23 من مسلسل سره الباتع ، بمشهد مواجهة حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، لشباب المقاومة وهو يحمل جثمان بيلو، قائد الحملة الفرنسية في قرية شطانوف، ويخبرهم أنه حاول قتله، ومن ثم ضربته حنان مطاوع في دور صافية، إلا أن شباب القرية يفكرون في وضع خطة لتسليم جثمانه لجنود الجيش الفرنسي.

تردد القناة الناقلة لمسلسل "سره الباتع"

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل "سره الباتع"

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.

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