أسامة الأزهري: ابن خلدون كان يؤمن أن مصر منارة العلم

قال الشيخ أسامة الأزهري، إنه من القرن الثامن الهجري حتى القرن الخامس عشر كان الأزهر الشريف له دور كبير في العالم بأكمله، حيث كان يأتي العلماء من جميع أنحاء العالم لتلقي العلم بالأزهر.

مصر منارة العلوم

وأكد الشيخ أسامة الأزهري، خلال لقائه ببرنامج "رجال صدقوا" مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن بن خلدون كان يأتي من أقسى المغرب مروراً بالجزائر ويحط رحاله في القاهرة ويبقى بها حتى فارق الحياة ودفن بأرضها وكتب قبل مماته "والعلم والتعليم في زماننا إنما هو في القاهرة بأرض مصر".

الدراسة بالأزهر الشريف

وتابع:" ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، وصار متجاوز الثقافة العربية والإسلامية، فهذا الرجل يرى أن عاصمة العلم في هذا الزمن هي القاهرة".

وأضاف في حديثه، أن نجل الشيخ إبراهيم الياس أخبر شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق أن والده وجده الشيخ عبدالله نصحوه إلى الذهاب لمصر لتلقي العلم بالأزهر الشريف مثلما فعلوا من قبله.