الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة طنطا تنظم قافلة طبية لجمعية تحسين الصحة لرعاية الأيتام

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية لجمعية تحسين الصحة لرعاية الأيتام بمدينة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 


أكد الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن ذلك يأتى فى إطار تعزيز الخدمات المجتمعية التي تقدمها جامعة طنطا في الأطر الديموجرافية والجغرافية المحيطة، ودعماً للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ولتعظيم مخرجات مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة المصرية للمواطنين لكافة الفئات وتطوير الجوانب الخدمية للمنظومة الصحية بمحافظة الغربية، مشيدا بدور الطاقم الطبي المشارك فى القافلة فى توفير الرعاية  الصحية والطبية للنزلاء وصرف الأدوية اللازمة للعلاج بالمجان.  


أضاف الدكتور سليم أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على جميع الأطفال النزلاء بالدار فى 5 تخصصات طبية شملت الباطنة وطب الأطفال والجلدية والتوليد وأمراض النساء والنفسية والعصبية.


ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب  أن مشاركة أساتذة كلية الطب تأتي برغبة كبيرة منهم برغم الوقت والجهد المبذول خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

جامعة طنطا تنظم قافلة طبية لجمعية الصحة لرعاية الأيتام بمدينة

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