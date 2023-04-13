الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "شؤون الحرمين": 21 مليون مصلٍ ومصلية خلال الثلثين الأولى من شهر رمضان

المسجد الحرام
المسجد الحرام

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن إجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من 21 مليون مصلٍ خلال الثلثين الأولى لشهر رمضان المبارك 1444 بزيادة 49% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار الشيخ السديس - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - إلى أن إجمالي عدد المصلين منذ غرة شهر محرم لهذا العام 1444 وحتى الآن بلغ أكثر من 169 مليون مصلٍ ومصلية، مؤكدا تهيئة المسجد النبوي وتوفير كل ما من شأنه راحة المصلين والزوار وتسهيل كافة الخدمات لهم لينعموا بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

الأولى من شهر رمضان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسجد الحرام والمسجد النبوي شؤون المسجد الحرام عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الأكثر قراءة

أسماء مصابي حادث طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

سامح شكرى: سيتم عقد قمة بين رئيسى مصر وتركيا

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين بقضية "خلية إمبابة الإرهابية" لـ 18 مايو

وثائقي «الملكة كليوباترا».. لماذا أغضب «البرومو» المصريين؟

«سفراء دولة التلاوة».. تلاوة عطرة بصوت القارئ إبراهيم جمال القرجاوي من أمريكا

فى عيد ميلادها.. تعرف أشهر الأفلام التى قدمتها إسعاد يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح