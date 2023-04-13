الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة الأزهري: "عبدلله مادمب" أعاد تفسير القرآن الكريم 114 مرة

الشيخ أسامة الأزهري
الشيخ أسامة الأزهري

قال الشيخ أسامة الأزهري، عالم من علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الشيخ عبدالله مادمب، كان قائد شرعي في السنغال، لما كان يمتلك من معلومات دينية مكثفة وفائقة مكنته من التأهل لهذا المنصب.

رجال صدقوا

وأكد الشيخ أسامة الأزهري، خلال حواره ببرنامج "رجال صدقوا" مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشيخ عبدالله مادمب كان له الكثير والكثير من المؤلفات الدينية منها مؤلفات خاصة بتفسير القرآن الكريم.

وأضاف في حديثه، أنه أعاد تدريس تفسير القرآن الكريم بعدد سور القرأن ١١٤ مرة، فكان كلما يختم تفسير القرآن يستفتحه مرة أخرى لطلابه، فكان نبع فياض للقرآن الكريم. 

الدراسة بالأزهر 

وأشار إلى أنه كان يوجه الناس إلى الدراسة بالأزهر الشريف، ولهذا حرص على إرسال نجله الشيخ إبراهيم الياس إلى الأزهر الشريف كي يقوم بدراسة العلوم الشرعية والتعمق بعلوم الدين الإسلامي على أيدي كبار علماء الأزهر.

أسامة الأزهري رجال صدقوا عبدالله مادمب دي ام سي العلاقات المصرية السنغالية تفسير القرآن الكريم

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