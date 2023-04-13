الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين تفرض عقوبات على عضو مجلس النواب الأمريكي "مايكل ماكول"

الصين
الصين

فرضت وزارة الخارجية الصينية، عقوبات على مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، لانتهاكه مبدأ "الصين الواحدة".

وجاء في بيان الخارجية الصينية أن عضو الكونجرس الجمهوري مايكل ماكول "تدخل مرارا في الشؤون الداخلية للصين وأضر بمصالح الصين في السنوات الأخيرة".

وأضاف بيان الخارجية، أنه اعتبارا من 13 أبريل، سيتم تجميد أي نوع من ممتلكات لماكول في جمهورية الصين الشعبية، ويحظر على المنظمات والأفراد في الصين إجراء المعاملات والتعاون مع السياسي، كما يحظر على ماكول دخول أراضي الصين وإصدار تأشيرة صينية.

وكان ماكول توجه مؤخرا على رأس وفد إلى جزيرة تايوان، منتهكا بشكل صارخ مبدأ "الصين الواحدة وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وارسال إشارات إلى القوى الانفصالية الداعية إلى "استقلال تايوان".

وأعلنت السلطات الصينية الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات مضادة على معهد هدسون الأمريكي  ومكتبة ريغان  بسبب انتهاك مبدأ "الصين الواحدة".

أكدت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية أن تصعيد الولايات المتحدة وتوسيع التداعيات السياسية لحادثة المنطاد هو علامة على أن السياسة الاقتصادية والخارجية للولايات المتحدة باتت في حالة من الفوضى السياسية الداخلية، والتي لها عواقب اقتصادية ليس فقط على البلدين، ولكن أيضًا على السلاسل الصناعية العالمية.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن جولة جديدة من العقوبات الأمريكية تستهدف ست شركات طيران صينية تم تحديدها على أنها تدعم برنامج بالون الاستطلاع العسكري للبلاد، وفُرضت العقوبات بعد ساعات فقط من قيام طائرة عسكرية أمريكية من طراز F-22 بإسقاط البالون الصيني لدخوله المجال الجوي للولايات المتحدة في الأسبوع الماضي.

وقال آلان إستيفيز، وكيل وزارة التجارة والصناعة والأمن الأمريكي "إن استخدام الصين للمناطيد عالية الارتفاع ينتهك سيادتنا ويهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".

عقوبات الصين ​الكونجرس ماكول أمريكا

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