الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة الأزهري: عبدالله مادمب ونجله مثلا حلقة الوصل بين الأزهر وغرب أفريقيا

الشيخ أسامة الأزهري
الشيخ أسامة الأزهري

قال الشيخ أسامة الأزهري، عالم من علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الشيخ عبدالله مادمب كان أحد الرجال الأتقياء والصالحين من رجال السنغال. 

وأكد الشيخ أسامة الأزهري، خلال حلقة اليوم من برنامج "رجال صدقوا" مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن عبدالله مادمب كان فقيهاً مالكياً جليلاً وارتبط بالأزهر الشريف ارتباطاً وثيقاً، وجاء إلى الأزهر الشريف وتم الإشادة بمستواه العلمي الشرعي. 

أعلام الإسلام بأفريقيا

وأضاف في حديثه، أن نجل الشيخ عبدالله مادمب كان علم أيضاً من أعلام الإسلام في غرب أفريقيا، معبراً:" الشيخ إبراهيم الياس نجل الشيخ عبدالله مادمب، كان الأب وابنه يمثلان معاً صفحة مجيدة من تلاحم مصر مع عمقها الإفريقي وخاصة الغرب الإفريقي".

مصر وأفريقيا

وذكر أنه في فترة من الفترات بدأت مصر في عهد جمال عبد الناصر البحث في عمق الغرب الإفريقي، وكان إبراهيم الياس هو حلقة الوصل بين مصر وغرب أفريقيا.

أسامة الأزهري عبدالله مدمب رجال صدقوا دي ام سي غرب افريقيا

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