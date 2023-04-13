"تليجراف": مانشستر سيتي مستعد لكسر الرقم القياسي للانتقالات لضم بيلينجهام

أبدى نادي مانشستر سيتي استعداده لدفع أي مبلغ من أجل التعاقد مع الانجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد جود بيلينجهام الصفقة التي يتصارع عليها العديد من الأندية الأوروبية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع بروسيا دورتموند في 30 يونيو من عام 2025.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن إدارة مانشستر سيتي مستعدة لدفع أي مبلغ من أجل ضم بيلينجهام، مشيرة إلى أن مانشستر سيتي لا يستبعد دفع المبلغ الذي طلبته إدارة دورتموند من أجل ضم بيلينجهام، وهو 110 مليون جنيه استرليني.

وشارك بيلينجهام في 37 مباراة بقميص بروسيا دورتموند في الموسم الجاري، وسجل 10 أهداف وصنع 7 لزملائه في الفريق.

وأضاف التقرير أن الأمر يبدو مثل ركلات الترجيح المباشرة بين مانشستر سيتي وريال مدريد من أجل ضم بيلينجهام.

وعلى الرغم من اهتمام عدد من الأندية بضم اللاعب وبينهم مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وتشيلسي إلا أن القيود المالية قد تمنعهم من المشاركة في سباق التعاقد مع بيلينجهام.

ومن المرجح أن يحطم مانشستر سيتي الرقم القياسي للانتقالات إذا أراد تأمين ضم بيلينجهام هذا الصيف، والمبلغ الأكبر الذي دفعوه لضم لاعب هو 100 مليون جنيه استرليني لجاك جريليتش من أستون فيلا في عام 2021.

جود بيلينجهام انضم لصفوف نادي بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 بعد عام واحد فقط من تصعيده للفريق الأول لنادي برمنجهام الإنجليزي من فريق تحت 18 عامًا.

ولعب بيلينجهام 127 مباراة بقميص فريق بروسيا دورتموند منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 20 هدفًا وصنع 25 لزملائه في الفريق، كما شارك في 44 مباراة بقميص الفريق الأول لبرمنجهام وسجل 4 أهداف وصنع هدفين لزملائه، وفي مجمل مسيرته، لعب بيلينجهام 172 مباراة وسجل 24 هدفًا وصنع 27 لزملائه.