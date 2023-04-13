رسميًا.. رودى جارسيا يرحل عن تدريب النصر السعودى

أعلن نادي النصر السعودي، بشكل رسمي، رحيل الفرنسي رودي جارسيا عن تدريب الفريق على خلفية تذبذب النتائج في الفترة الماضية.

وتولى رودي جارسيا تدريب النصر منذ بداية الموسم الجاري.

وقال النادي السعودي، في بيان: "قررت إدارة النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب رودي جارسيا"، مضيفًا: "نثمن لجارسيا كل الجهود التي بذلها مع النصر، ونتمنى له التوفيق".

قررت إدارة النصر رحيل رودي جارسيا من تدريب الفريق، بسبب تذبذب النتائج، وعدم قناعتهم بمستوى الفريق تحت قيادته.

جارسيا قاد النصر في 23 مباراة ببطولة دوري روشن، فاز في 16 مواجهة وتعادل في 5 وخسر في لقاءين.

سجل النصر تحت قيادة جارسيا 49 هدفًا واهتزت شباك العالمي 12 مرة.

النصر لم يتمكن من الفوز في المواجهات الكبرى مع غارسيا، حيث أسفرت نتائجه مع الاتحاد على التعادل سلبيًا في الدور الأول والخسارة بهدف نظيف في الدور الثاني.

كما تعادل النصر مع الهلال في الدور الأول بهدفين لمثليهما، في الوقت الذي تعادل النصر مع الشباب سلبيًا في الدور الأول.

كما خسر النصر أمام الاتحاد في الدور نصف النهائي لكأس السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.