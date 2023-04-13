الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع المتهمين بقتل شاب لسرقته فى السلام

حبس
حبس

تجرى جهات التحقيق بالسلام تحقيقاتها مع المتهمين بقتل شاب بغرض سرقته بمنطقة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهمين بقتل شاب بمنطقة السلام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا باختفاء شاب بمنطقة السلام، وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بهدف السرقة وألقي القبض على المتهمين،  وأرشدوا عن مكان الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

السلام تحقيقات المتهمين قتل شاب سرقته

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