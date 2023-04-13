الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات البحرية تُشارك فى التدريب البحرى الدولى المشترك "IMX/CE 23"

القوات البحرية
القوات البحرية

شاركت عناصر من القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية في فعاليات التدريب البحري الدولي المشترك «IMX/CE 23»، والذي استمر على مدار ثلاثة أسابيع بدولتي البحرين والأردن.

وبلغ عدد المشاركين في التدريب ما يقرب من 7000 فرد، و35 قطعة بحرية، و30 منظومة مُسيّرات آلية من 50 دولة مختلفة، منها: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة.

ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات العملياتية في مجال الأمن البحري، وإيجاد حلول دولية للحفاظ على حرية حركة الملاحة والتجارة الدولية، ودعم العلاقات العسكرية مع الدول المشاركة، ودعم جهود الاستقرار الإقليمي بالمنطقة ضد أي تهديدات، وبناء المواءمة والتجانس مع الدول المشاركة لحماية القوانين واللوائح الدولية.

وتضمن التدريب حق الزيارة والتفتيش على السفن المشتبه بها، والتدريب على منظومات المُسيّرات البحرية الموجهة عن بُعد. وتولت مصر مركز القيادة والسيطرة البحرى بدولة البحرين أثناء تنفيذ التدريب.

يأتي التدريب تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية ودعم العلاقات العسكرية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها من الدول الصديقة والشقيقة.

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القوات البحرية تُشارك فى التدريب البحرى الدولى المشترك "IMX/CE 23"

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