الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين بقطع أثرية مقلدة فى المرج

حبس
حبس

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين بقطع أثرية مقلدة بـمنطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم" بالنصب على المواطنين راغبى شراء القطع الأثرية، والإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته "مبالغ مالية "عملات محلية – أجنبية" - 15 هاتف محمول- جهاز "لاب توب"- 3 تماثيل فرعونية "مُقلدة"- سبيكة ذهبية "مُقلدة"- كمية من مخدري الحشيش والآيس".

وبمواجهته اعترف بحيازته المبلغ المالي للاتجار بالنقد والتماثيل للاتجار بها والنصب على المواطنين والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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