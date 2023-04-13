حبس 3 أشقاء قتلوا شخصًا وأصابوا شقيقه بالرصاص بالخصوص

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، مصرع ميكانيكي وإصابة شقيقه، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية مع جيرانه، الذين أطلقوا عليهم النار أثناء تناولهم الإفطار، بسبب ركنة سيارة، جرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفى المشاجرة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بمصرع شخص وإصابة شقيقه بطلق نارى بدائرة القسم.

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قبل موعد الإفطار بين المجنى عليه "ميكانيكي" وشقيقه، و3 أشقاء آخرين، حيث طلب شقيق المجنى عليه من المتهم أن يحرك السيارة الخاصة به من أمام الورشة، لكنه رفض ذلك، وعليه توجهت أسرة المجنى عليهما إلى منزل المتهم وحاولت حل الأمر لكن الشجار نشب بينهما.

وتمكن الأهالى من فض المشاجرة، على أن يعقد الصلح بين الطرفين عقب الإفطار، لكن أسرة المجنى عليهما فوجئوا بالمتهم وأشقائه يقومون بالتعدى عليهم بالأسلحة النارية والبيضاء والزجاجات الفارغة أثناء تناولهم وجبة الإفطار، وأطلقوا عددًا من الأعيرة النارية على المجنى عليه وشقيقه ما أدى إلى مصرع "سعيد" ميكانيكى بطلق نارى بالصدر وإصابة شقيقه بجروح وعدة كدمات متفرقة بالجسد.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.