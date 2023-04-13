الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدو أهلا رمضان: حلوى العيد بجودة عالية وأسعار مخفضة

اسعار الكحك والبسكويت
اسعار الكحك والبسكويت

وفرت معارض أهلا رمضان بالإسكندرية حلوى العيد بأسعار مخفضة قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وهناك فارق سعري كبير بين أسعار حلوى العيد من الكعك والبسكويت داخل شوادر أهلا رمضان عن الأسعار الخارجية بنسبة تصل لـ٣٠ ٪.

وسجل سعر الكيلو الواحد، للكعك السادة الفاخر ٧٠ بدلا من ٩٥ جنيها، وكعك ملبن فاخر ٧٠ بدلا من ٩٥ جنيها، وسعر كعك حشو مكسرات ٩٠ بدلا من ١٢٠ جنيها، وكيلو بسكوت نشادر فاخر ٧٠ بدلا من ٩٥ جنيها، وسعر كيلو بسكوت برتقال ٧٠ بدلا من ٩٥ جنيها، سعر كيلو البيتي فور ٨٠ بدلا ٩٥ جنيها، سعر كيلو البيتي فور مخصوص بالسمنة البلدي ٩٠ بدلا ٩٥ جنيها، سعر كيلو غريبة سادة فاخر ٨٥ بدلا من ٩٥ جنيها، سعر كيلو غريبة بالسمن البلدي والمكسرات ٩٥ بدلا من١٢٠.

مواطنون: حلوى العيد بجودة عالية وأسعار مخفضة

وقال إسلام جلال، إن حلوى العيد بجميع مستلزماته متوفرة بداخل معارض اهلا رمضان بأسعار مختلفة وجودة تناسب جميع المواطنين وتلبي احتياجاتهم الشرائية.

وواصل، أن هناك أكثر من منفذ يعرض حلوى العيد بداخل معارض أهلا رمضان، وهذا يعطي تنوع أمام الزبائن، وبالفعل اشتريت ٢ كيلو من الكعك و٢ كيلو من البسكويت بفارق سعري عن الأسواق الخارجية.

وتابعت صفاء عبد الغني، إنها قبل شراء حلوى العيد تجولت في عدد من محال الحلوى الكبيرة وأيضا منافذ اهلا رمضان بالقرب من محل سكنها، للمقارنة السعرية بينهم، وبالفعل تفوق معرض أهلا رمضان، معلقة "مفيش كعك بره الكيلو بـ٧٠ جنيها".

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IMG_20230319_111420
عيد الفطر الميارك اسعار الكحك والبسكويت اهلا رمضان الإسكندرية حلوى العيد

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