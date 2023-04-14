"قمر الدين والكنافة والفول المدمس".. أكلات ومشروبات الفنانات زمان في رمضان

نجمات الفن كانت لهن أكلات مفضلة خلال شهر رمضان، وكشفت سيدات الفن عن ذلك خلال حديث لهن في مجلة الكواكب عام 1952.

"الدستور" ترصد خلال السطور التالية عن الأكلات المفضلة لنجمات الفن.

طبق السلطة بالكمون للفنانة نعيمة عاكف

وكان من الأطباق التي لا تستطيع نعيمة عاكف الاستغناء عنها أيضا في شهر رمضان طبق السلطة، فقالت:"إن طبق السلطة الذي يقدم على مائدة الطعام إنما هو ذخيرة كبيرة من الفيتامينات، قد تعوض جسم الإنسان ما يفقد منها، لذا فهو يتطلب منك عناية كبير لا تقل عن العناية، بغيره من ألوان الطعام".

وكانت تصنعه من الطماطم المحشوة بمزيج من الخل والثوم والفلفل الأسود والكمون، ثم أضافت إليه اللفت والخيار المخلل، ووضعت تحتها كمية من الجرجير الأخضر، حقًا أنه طبق مليء بالفيتامينات وفاتح للشهية".

مشروب قمر الدين

بينما كان مشروب قمر الدين المثلج من المشروبات المفضلة لدي نعيمة، فقد حرصت على وصف طريقة تحضيره كالتالي: ضعي قمر الدين في الماء قبل الإفطار بثلاث ساعات على الأقل، ثم ضعيه في المصفى ثم صفيه مرة أخرى من خلال قطعة من القماش الشفاف، ثم ضعي عليه السكر ثم ضعيه في الثلاجة.

طبق الفول المدمس لشادية

كان الطبق المفضل والرئيسي للفنانة الراحلة شادية، في شهر رمضان هو الفول المدمس، وكانت تصفه بلحمة الفقير، وشرحت دلوعة الشاشة طريقة تدميسه للقراء، قائلة:" نقي الفول جيدًا، وضعيه في الدماسة، واتركيه على النار الهادئة وستجديه قبل موعد الفطار قد نضج، وضعي عليه القليل من الكمون والفلفل والملح، واعصري بعض الطماطم مع بصلة مبشورة، مؤكدة أن تنفيذ الطريقة ستعجب القراء.

الخشاف لمديحة يسري

بينما كان المشروب المفضل للفنانة مديحة يسري في رمضان هو "الخشاف"، لأنه مشروب الغني والفقير، ومن السهل أن يصنعوه، وكان الوقت المفضل الذي تتناول فيه الخشاف بعد وجبة الإفطار، وخلال وجبة السحور قد تتناوله مع اللبن الزبادي.

طبق الكنافة للفنانة مريم فخر الدين

من الحلويات والأطباق الرئيسية والمفضلة للفنان مريم فخر الدين "الكنافة" فكانت ترى أنها فاكهة الشهر الكريم، ولا تتناولها إلا في رمضان فقط، وكانت طريقة الكنافة مميزة، فكانت تضع عليها رشات القرفة لافتة إلى أن هذا يكسبها مذاقًا شهيًا.

طبق البامية باللحمة لماجدة

بينما كانت الأكلة المفضلة في رمضان البامية باللحمة، وقدمت طريقة صنعها لمحبي البامية قائلة:" انقعي البامية جيدا، ثم اخرطي البصل مع الملح والفلفل وضعيهم على نار هادئة، وضعي اللحم معه، ثم تخلطيهم جيدا ثم تضعي عصير الطماطم ثم البامية.