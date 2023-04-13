جثة فى شنطة سفر.. العثور على شاب مجهول الهوية بقنا

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء علي العاصي، مدير المباحث الجنائية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة مجهولة الهوية داخل شنطة سفر بمركز نجع حمادي شمالي قنا.

وقررت جهات التحقيق بنجع حمادي، ندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب، مجهول الهوية، عثر عليها داخل شنطة سفر، ملقاة في ترعة، بقرية بهجورة، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وإجراء تحليل DNA لكشف هويتها، وأخذ عينات من أسرة شاب متغيب منذ أيام.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثورعلى جثة شاب متحللة داخل شنطة سفر ملقاة في ترعة في نجع حمادي.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، برئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس المباحث، وتبين العثور على جثة شاب متحللة ومجهولة الهوية، في الثلاثينيات داخل شنطة سفر كبيرة مغلقة، وملقاة في ترعة في بهجورة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.