الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جثة فى شنطة سفر.. العثور على شاب مجهول الهوية بقنا

جثة شاب
جثة شاب

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء علي العاصي، مدير المباحث الجنائية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة مجهولة الهوية داخل شنطة سفر بمركز نجع حمادي شمالي قنا.

وقررت جهات التحقيق بنجع حمادي، ندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب، مجهول الهوية، عثر عليها داخل شنطة سفر، ملقاة في ترعة، بقرية بهجورة، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وإجراء تحليل DNA لكشف هويتها، وأخذ عينات من أسرة شاب متغيب منذ أيام.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثورعلى جثة شاب متحللة داخل شنطة سفر ملقاة في ترعة في نجع حمادي.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، برئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس المباحث، وتبين العثور على جثة شاب متحللة ومجهولة الهوية، في الثلاثينيات داخل شنطة سفر كبيرة مغلقة، وملقاة في ترعة في بهجورة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

الأكثر قراءة

القبض على 3 متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا على مبالغ مالية بالبساتين

يهوذا الإسخريوطي.. "الدستور" تحلل شخصية تلميذ المسيح الخائن

البورصة تربح 32 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع المخزونات النفطية لمنظمة التعاون الاقتصادي بـ 22 مليون برميل (انفواجراف)

شحن خام الكلينكر والأسمنت من ميناء شرق بورسعيد إلى دول إفريقيا

مصرع شاب في ظروف غامضة بمنطقة قحافة بمحافظة الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح