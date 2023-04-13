عماد قناوى: إطلاق منصة رقمية لتأسيس الشركات يعزز من جاذبية الاستثمار المباشر

أشاد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، باعتزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إطلاق المنصة الرقمية لتأسيس الشركات أول يوليو المقبل.

وقال قناوي في تصريحات صحفية اليوم، إن المنصة الرقمية لتأسيس الشركات سيتمكن بمقتضاها المستثمرون من تأسيس شركاتهم إلكترونيًا في دقائق، حيث إنها تضم جميع الفرص والمشروعات والأماكن الاستثمارية.

كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدت بحل مشاكل 80% من المستثمرين قبل 30 يونيو المقبل، من أجل تسريع وتيرة حصول المستثمرين على حقوقهم.

وقال عماد قناوي إن دراسة الهيئة العامة للاستثمار طلبات 40 شركة تقدمت للحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة الحالية، ومنح 13 رخصة للشركات، يعد خطوة جيدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن تجربة الرخصة الذهبية تعد تجربة جديدة من نوعها تعكس مرحلة مختلفة تمامًا فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة للحصول على التراخيص لبدء المشروعات، مشيرًا إلى أن تجربة الرخصة الذهبية باتت تعد منحى واتجاهًا عامًا للدولة ولهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وسيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.

وتتمثل الرخصة الذهبية في منح موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

وأوضح عماد قناوي أن الرخصة الذهبية تسهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، مضيفًا أنها تهدف لتسريع النشاط الاستثماري وتنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أنها سوف تمنح مزايا كبيرة وستُحررهم من الأعباء النمطية التي كانت تواجههم.

وشدد قناوي على أنه من الضروري أن يكون العدد الأكبر من المستفيدين من الرخصة الذهبية يعملون في القطاع الصناعي والإنتاجي، خاصة وأن القطاعين هما المحفز الأكبر للاقتصاد المصري، ومن أهم عوامل دعم التصنيع الوطني، لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.