اعترافات نصاب القاهرة: بتاجر فى النقد والتماثيل والمخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين راغبي شراء القطع الأثرية، والاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم بالنصب على المواطنين راغبي شراء القطع الأثرية، والاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال وجوده بدائرة القسم وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، و15 هاتفا محمولا، وجهاز لاب توب، 3 تماثيل فرعونية مُقلدة، سبيكة ذهبية مُقلدة، كمية من مخدري الحشيش والآيس.

بمواجهته اعترف بحيازته المبلغ المالي للاتجار بالنقد والتماثيل والنصب على المواطنين والمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.