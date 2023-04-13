الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل مصرع شاب وإصابة 5 بمشاجرة بالأعيرة النارية بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" لمشاجرة ومصابين بالقليوبية وضبط (طرفى المشاجرة) وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله حدوث مشاجرة بين طرفين وإطلاق أعيرة نارية ووقوع مصابين بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ (12) الجارى تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من الأهالى بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (3 أشخاص "أحدهم متوفى والآخران مصابان بجروح سطحية" - مقيمين بدائرة القسم) وطرف ثانى: (3 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح قطعية" – مقيمين بدائرة القسم) ، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين شخص من الطرف الأول وآخر من الطرف الثانى لخلافات بينهما حول ركن السيارة الخاصة بالطرف الأول أمام الورشة الخاصة بالطرف الثانى، قام على إثرها باقى الأطراف بالتدخل لمناصرة ذويهم، وخلال ذلك قام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته أدت لإصابة الطرف الأول التى أودت بحياته.. وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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