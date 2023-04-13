الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية يحققون ذهبية كأس العالم للشباب لسيف المبارزة

أبناء المؤسسة العسكرية
أبناء المؤسسة العسكرية

حقق أبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم ضمن البعثة المصرية ببطولة كأس العالم للشباب لسيف المبارزة، التي أقيمت فعالياتها بمدينة بلوديف البلغارية، بمشاركة (233) لاعبا يمثلون (48) دولة.

وحقق اللاعب محمد ياسين الميدالية الذهبية فى مرحلة 20 سنة "فردى"، بعد فوزه على بطل سويسرا فى المباراة النهائية بالمسابقة.

وحقق اللاعبون محمد السيد سامى- محمد ياسين- يوسف شامل- محمود السيد سامى، أبناء المؤسسة العسكرية المشاركين ضمن قوام المنتخب المصرى بالبطولة، الميدالية الذهبية لسلاح سيف المبارزة "للفرق" بعد الفوز بالمباراة النهائية على المنتخب المجرى بالمسابقة التي شارك بها (48) فريقا يمثلون (48) دولة، ليصل المنتخب المصرى بهذا التتويج إلى صدارة التصنيف العالمي.

فيما تصدر اللاعب المتميز محمد السيد سامى صدارة التصنيف العالمى ليصبح المصنف الأول عالمياً كأول لاعب مصرى يحقق هذا الإنجاز، ومن المقرر أن يتم تكريم اللاعب من قبل الجمعية العامة للاتحاد الدولى للسلاح تقديراً لتميزه.

وكان فى استقبال البعثة المصرية فور وصولها إلى أرض الوطن وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة؛ لتقديم تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة احتفاء بما حققوه من إنجازات وألقاب تاريخية بالبطولة.

جدير بالذكر، أن قوام المنتخب القومى لسلاح المبارزة المشارك ببطولة كأس العالم للشباب ببلغاريا مكون من (5) لاعبين، جميعهم من أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب، في تأكيد على التخطيط العلمى المدروس لجهاز الرياضة بالقوات المسلحة فى انتقاء اللاعبين وتأهيلهم وفقاً لأرقى المستويات تحقيقاً للبطولات، واستعداداً للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية القادمة باريس 2024.

فيما عبر اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة التى وفرت لهم كافة أوجه الرعاية بما يعظم من قدراتهم الرياضية التى تجعلهم قادرين على تحقيق مزيد من الألقاب والإنجازات.

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